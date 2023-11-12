لقطات مروعة توثق دهس شرطيين عمدا في فلوريدا الأمريكية

أظهر مقطع فيديو مروع لحظة قيام رجل بدهس شرطيين عمدا بسيارته في ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

ووقع الحادث صباح يوم الخميس في منطقة براندون، بالقرب من مدينة تامبا، حيث وصل رجلا شرطة استجابا إلى دعوة امرأة قالت إنها كانت خائفة من ابنها، الذي قالت إنه يتصرف بعنف.

وواجهت الشرطة رجلا يدعى رالف بوزي يبلغ من العمر 28 عامًا كان في سيارة خارج المنزل.

وبعد وقت قصير من المواجهة عاد بوزي ودهس بسيارته الشرطيين ومركبة الدورية التابعة لهما. وأظهرت اللقطات لحظة الدهس وعملية اعتقال بوزي باستخدام مسدس الصعق.

المصدر: AP