باتروشيف يلتقي مع مستشارة الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي في القاهرة
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التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار في القاهرة
وخلال اللقاء تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص، تم تأكيد العزم على التعاون المثمر داخل مجموعة "بريكس" ومنصة الأمم المتحدة.
وجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الصحراء والساحل. كما تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا.
المصدر: وكالات