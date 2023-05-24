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وزير الداخلية الروسي يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة التابع لوزارة الداخلية السعودية

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بدعوة من نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف عددا من إدارات وزارة الداخلية السعودية.

وأطلع وزير الداخلية الروسي على عمل المركز الوطني للعمليات الأمنية الذي يتابع الأوضاع في جميع مناطق المملكة وينسق أعمال الدوائر المتخصصة وأجهزة الدولة المختصة خلال حدوث حالات الطوارئ. 

وزار كولوكولتسيف كذلك إدارة الجوازات الرئيسية المسؤولة عن رقابة تدفقات الهجرة، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالإضافة إلى كلية الملك فهد الأمنية.

المصدر: وكالات

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