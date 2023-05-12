حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس" تقومان برحلة لأكثر من 13 ساعة فوق بحر تشوكوتكا

قامت حاملتا الصواريخ الاستراتيجيتان من طراز"تو-95 إم إس" برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر تشوكوتكا في رحلة استغرقت 13 ساعة.

وأثناء الرحلة، قامت أطقم الطائرات بعيدة المدى بالتزود بالوقود في الهواء، وتم توفير مقاتلة مراقبة من أطقم طائرات "ميغ-31" و"سو-30 إس إم" و"سو-35 إس" التابعة لتشكيل القوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية.

ويطير طيارو هذه الحاملات الاستراتيجية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، فيما يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: RT