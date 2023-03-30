رفع الشباك البيضاء عن الصواريخ الاستراتيجية الروسية في نوفوسيبيرسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا لوحدة الصواريخ الاستراتيتجية في منطقة نوفوسيبيرسك وقد تم رفع شباك التمويه البيضاء عنها قبل أن تبدأ بأداء مهامها.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، عن بدء مناورة لقيادة الأركان في سيبيريا، تشارك فيها منظومات "يارس" الصاروخية الاستراتيجية.

وقالت الوزارة إن التدريبات، التي ستجرى على أراضي ثلاث مناطق، مخطط لها، وأوضحت أن أكثر من 3 آلاف عسكري، ونحو 300 قطعة من المعدات، بما في ذلك أنظمة صاروخية، يشاركون في التدريبات.

المصدر: وكالات