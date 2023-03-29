خروج منظومات الصواريخ "يارس" من منطقة التمركز تمهيدا للتدريبات

نظمت عملية نقل منظومات الصواريخ "يارس" التابعة لتشكيل نوفوسيبيرسك من منطقة تمركزها تمهيدا لانطلاق تدريبات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 3 آلاف عسكري ونحو 300 قطعة من المعدات تشارك في التدريبات لتناسق عمل العسكريين في أداء وتنفيذ المهام.

وفي إطار التدريبات ستقوم قوات الصواريخ الإستراتيجية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات للتمويه والتصدي لوسائل الاستطلاع الجوي الحديثة بالتعاون مع تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية المركزية والقوات الجوية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية