الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة التشيكية في براغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvxj
احتشد آلاف المحتجين في العاصمة التشيكية براغ اليوم الأربعاء لإدانة تعامل الحكومة التشيكية مع أزمة الطاقة ودعمها لأوكرانيا.
وطالب المحتجون باستقالة الحكومة الائتلافية الحالية الموالية للغرب بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا. ونظمت التظاهرة تحت شعار "جمهورية التشيك أولا"، في إشارة إلى تسمية برنامج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "أمريكا أولاً".
وانتقد المتظاهرون الحكومة في عدد من القضايا بما فيها دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وعارضوا عضوية التشيك في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
المصدر: AP