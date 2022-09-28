الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة التشيكية في براغ

احتشد آلاف المحتجين في العاصمة التشيكية براغ اليوم الأربعاء لإدانة تعامل الحكومة التشيكية مع أزمة الطاقة ودعمها لأوكرانيا.

وطالب المحتجون باستقالة الحكومة الائتلافية الحالية الموالية للغرب بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا. ونظمت التظاهرة تحت شعار "جمهورية التشيك أولا"، في إشارة إلى تسمية برنامج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "أمريكا أولاً".

وانتقد المتظاهرون الحكومة في عدد من القضايا بما فيها دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وعارضوا عضوية التشيك في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: AP