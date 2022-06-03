مدافع الهاوتزر الروسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات عمليات قتالية لأطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع عيار 152 ملم "Msta-S" أثناء إطلاق النار لتدمير مركبات مدرعة ومواقع محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتقوم وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بمهام إطلاق النار بهدف تدمير بطاريات المدفعية والهياكل الدفاعية ومواقع القيادة وتدمير أسلحة ومعدات الجيش الأوكراني. وتصل حسابات مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع لنطاقات تصل إلى 30 كيلومترا، حيث تستخدم المقذوفات شديدة الانفجار لتدمير التحصينات، ما يسمح بإلحاق أقصى ضرر بها، بما في ذلك التحصينات الخرسانية المدفونة تحت الأرض.

ويمكن إطلاق النار من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع عيار 152 ملم "Msta-S" من مواقع إطلاق نار مغلقة ونيران مباشرة دون إعداد أولي لمواقع الإطلاق.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية