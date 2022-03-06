خروج مسن ثمانيني سيرا على الأقدام من ماريوبل المحاصرة في جمهورية دونيتسك
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تمكن فلاديمير كاربوف البالغ من العمر 80 عاما من مغادرة ماريوبول سيرا على الأقدام على الرغم من القصف الكثيف من الجانب الأوكراني.
وبحسب قوله فإن إبادة السكان مستمرة في المدينة من قبل المسلحين الأوكرانيين.
وأكد أنه لا تواجد لأي جهة مسلحة في المدينة سوى المسلحين الأوكرانيين، الذين يحاولون تدمير كل شيء في المكان بشكل ممنهج.
وأوضح المسن أن المواطنين يعانون بشكل كبير بسبب نقص المواد الأساسية، مشيرا إلى أنه قرر الخروج من المدينة بعد تدمير بيته من قبل المسلحين.
المصدر: نوفوستي