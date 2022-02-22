قافلة السيارات في مدينة دونيتسك ترفع الأعلام الروسية احتفالا بالاعتراف باستقلال الجمهورية
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صور فريق آرتي في مدينة دونيتسك قافلة سيارات ترفع الأعلام الروسية احتفالا باعتراف روسيا باستقلال الجمهورية.
المصدر: RT
صور فريق آرتي في مدينة دونيتسك قافلة سيارات ترفع الأعلام الروسية احتفالا باعتراف روسيا باستقلال الجمهورية.
المصدر: RT
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