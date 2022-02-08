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بالفيديو.. السفن الحربية الروسية تعبر مضيقي البوسفور والدردنيل

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تعبر مجموعة السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل لتدخل البحر الأسود والمشاركة في مناورات عسكرية بحرية هناك

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وصول 6 سفن إنزال روسية إلى ميناء طرطوس في الساحل االسوري
وصول 6 سفن إنزال روسية إلى ميناء طرطوس في الساحل االسوري

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن من السفن المشاركة في المناورات سفن إنزال "كوروليوف" و"كالينينغراد" و"مينسك" و"غيورغي بوبيدونوسيتس" و"أولينيغورسكي غورنياك"وغيرها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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