بالفيديو.. السفن الحربية الروسية تعبر مضيقي البوسفور والدردنيل
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تعبر مجموعة السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل لتدخل البحر الأسود والمشاركة في مناورات عسكرية بحرية هناك
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن من السفن المشاركة في المناورات سفن إنزال "كوروليوف" و"كالينينغراد" و"مينسك" و"غيورغي بوبيدونوسيتس" و"أولينيغورسكي غورنياك"وغيرها.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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