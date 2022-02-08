بالفيديو.. السفن الحربية الروسية تعبر مضيقي البوسفور والدردنيل

تعبر مجموعة السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل لتدخل البحر الأسود والمشاركة في مناورات عسكرية بحرية هناك

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن من السفن المشاركة في المناورات سفن إنزال "كوروليوف" و"كالينينغراد" و"مينسك" و"غيورغي بوبيدونوسيتس" و"أولينيغورسكي غورنياك"وغيرها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية