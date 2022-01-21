 
مباشر
عاجل
الأمين العام للأمم المتحدة يندد بغارات التحالف العربي على سجن شمالي اليمن

لقطات صادمة توثق دمارا في صعدة جراء غارات جوية على سجن في اليمن

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s834

سقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح جراء غارات للتحالف العربي على سجن في محافظة صعدة شمال اليمن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بحسب قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين.

إقرأ المزيد
اليمن.. عشرات القتلى والجرحى جراء قصف التحالف السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة
اليمن.. عشرات القتلى والجرحى جراء قصف التحالف السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة
إقرأ المزيد
"أطباء بلا حدود": مقتل 70 شخصا وإصابة 138 في غارة على سجن بمدينة صعدة اليمنية

وسجلت القناة مشاهد لدمار هائل وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء الغارات.

وقالت قناة "المسيرة" إن "طيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، واصل شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية، مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات الخاصة والعامة، وبلغت الغارات أكثر من 70 غارة خلال الساعات الماضية، وهو مستمر في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة".

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا