لقطات صادمة توثق دمارا في صعدة جراء غارات جوية على سجن في اليمن
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سقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح جراء غارات للتحالف العربي على سجن في محافظة صعدة شمال اليمن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بحسب قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين.
وسجلت القناة مشاهد لدمار هائل وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء الغارات.
وقالت قناة "المسيرة" إن "طيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، واصل شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية، مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات الخاصة والعامة، وبلغت الغارات أكثر من 70 غارة خلال الساعات الماضية، وهو مستمر في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة".
المصدر: وكالات
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