اليمن.. عشرات القتلى والجرحى جراء قصف التحالف السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة

أفادت معلومات صحفية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، للسجن الاحتياطي بمحافظة صعدة اليمنية.

وبحسب وسائل إعلامية تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، فقد "سقط عشرات الشهداء والجرحى، ولا زالت مستمرة أعمال البحث وانتشال ضحايا غارات الطيران السعودي الإماراتي الأمريكي على السجن الاحتياطي في محافظة صعدة".

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "طيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، واصل شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية، مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات الخاصة والعامة، وبلغت الغارات أكثر من 70 غارة خلال الساعات الماضية، وهو مستمر في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة".

المصدر: قناة "المسيرة"