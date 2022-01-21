 
مباشر

التحالف العربي يعلن توجيه ضربات إلى أهداف في صنعاء وتدمير منصات صواريخ في البيضاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن توجيه ضربات إلى أهداف في صنعاء وتدمير منصات صواريخ في البيضاء
AP Hani Mohammed
آثار غارات التحالف على صنعاء (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7vk

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تنفيذه غارات جوية جديدة على مواقع حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن ليلة الخميس - الجمعة.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه نفذ "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء".

وأضاف أن العملية العسكرية نفذت "استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات العدائية".

إقرأ المزيد
التحالف العربي يعلن بدء
التحالف العربي يعلن بدء "ضربات جوية دقيقة" لتدمير قدرات الحوثيين بالحديدة

وقبل ذلك نشر التحالف بيانا طلب فيه من المدنيين بصنعاء "الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الحوثيين" و"إخلاء أي موقع تحت سيطرة المليشيا لأغراض عسكرية".

وأعلن أيضا تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء.

وقبل ساعات من ذلك أعلن التحالف عن توجيه ضربات جوية إلى مواقع الحوثيين في ميناء الحديدة.

المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا