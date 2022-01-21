الصليب الأحمر: أكثر من 100 بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، اليوم الجمعة، أنها أحصت أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة شمال اليمن.

وأكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، بشير عمر، لوكالة "فرانس برس" أن "هناك أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح" بعد الهجوم على مركز احتجاز في صعدة، مشيرا إلى أن "الارقام في تزايد".

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية اتهمت طيران التحالف العربي بقيادة السعودية بشن الهجوم على السجن.

ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع إعراب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء استمرار الضربات الجوية على صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: "أ ف ب"