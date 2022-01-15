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انزلاق أرضي يجرف قصرا تاريخيا في مدينة برازيلية

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أظهر فيديو من البرازيل انهيارا أرضيا دمر قصرًا يعود إلى القرن الثامن عشر في مدينة أورو بريتو بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.

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12 قتيلا في انهيارات أرضية بولاية ميناس غيرايس البرازيلية
12 قتيلا في انهيارات أرضية بولاية ميناس غيرايس البرازيلية

المصدر: أ.ف.ب. + تويتر

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