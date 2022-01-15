انزلاق أرضي يجرف قصرا تاريخيا في مدينة برازيلية
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أظهر فيديو من البرازيل انهيارا أرضيا دمر قصرًا يعود إلى القرن الثامن عشر في مدينة أورو بريتو بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.
ATENÇÃO: Parte de um morro desabou em Ouro Preto, Minas Gerais. pic.twitter.com/6DhNeMWsPT— Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) January 13, 2022
المصدر: أ.ف.ب. + تويتر
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