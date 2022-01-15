انزلاق أرضي يجرف قصرا تاريخيا في مدينة برازيلية

أظهر فيديو من البرازيل انهيارا أرضيا دمر قصرًا يعود إلى القرن الثامن عشر في مدينة أورو بريتو بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.

ATENÇÃO: Parte de um morro desabou em Ouro Preto, Minas Gerais. pic.twitter.com/6DhNeMWsPT — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) January 13, 2022

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المصدر: أ.ف.ب. + تويتر