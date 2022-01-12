 
مباشر

12 قتيلا في انهيارات أرضية بولاية ميناس غيرايس البرازيلية

أخبار العالم

12 قتيلا في انهيارات أرضية بولاية ميناس غيرايس البرازيلية
AP
الفيضانات في مينياس غيرايس البرازيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5du

أسفرت انهيارات أرضية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في ولاية ميناس غيرايس في البرازيل، والتي تشهد هطولا غزيرا للأمطار، فيما تراقب السلطات السدود التي قد تنفجر بسبب المياه.

وعثرت فرق الإطفاء في الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل على خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، مدفونين على جانب تل قرب عاصمة الولاية، بيلو هوريزونتي.

إقرأ المزيد
البرازيل.. ارتفاع عدد ضحايا سقوط كتلة صخرية على قوارب سياحية إلى 10 أشخاص
البرازيل.. ارتفاع عدد ضحايا سقوط كتلة صخرية على قوارب سياحية إلى 10 أشخاص

وفي مدينة ساو غونزالو دو ريو ابايشو، لقيت فتاة عمرها 10 سنوات مصرعها عندما انهار جدار في غرفة نومها أثناء نومها، وفقا لبيان من الدفاع المدني في الولاية.

ووقعت 3 وفيات أخرى في مدينة كاراتينغا ومدينة ارفاليا، ولقي شخص عمره 20 عاما مصرعه عندما تسبب انهيار أرضي في تدمير حانة.

وكانت الولاية قد سجلت حالتي وفاة أخريين الأحد الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية أن 145 مديرية في حالة طوارئ بسبب الفيضان الذي تسبب في نزوح أكثر من 17 ألف شخص.

وشهدت أجزاء من ميناس غيرايس هطول أكثر من 400 مليمتر من الأمطار في أول 10 أيام من العام، وفقا لمعهد الأرصاد في البرازيل.

يتوقع المعهد استمرار هطول الأمطار في الولاية حتى الخميس.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا