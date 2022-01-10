البرازيل.. ارتفاع عدد ضحايا سقوط كتلة صخرية على قوارب سياحية إلى 10 أشخاص

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم السبت عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل استنادا إلى حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الأحد.

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وقال ماركوس دي سوزا بيمنتا المسؤول عن الشرطة للصحافة إنه تأكد حتى الآن مصرع عشرة أشخاص.

وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عاما، حسب العناصر الأولية للتحقيق.

وعند منتصف يوم السبت، انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.

المصدر: "أ ف ب"