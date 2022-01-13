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بالفيديو.. انقلاب قطار بعد خروجه عن السكة في الهند

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بانقلاب قطار خرجت عرباته عن السكة في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند.

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وسائل إعلام: مصرع 3 أشخاص بحادث قطار في الهند
وسائل إعلام: مصرع 3 أشخاص بحادث قطار في الهند

المصدر: أ.ب.

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