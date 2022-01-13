وسائل إعلام: مصرع 3 أشخاص بحادث قطار في الهند

أفادت مصادر إعلامية هندية بأن قطارا للركاب كان في طريقه من جواهاتي إلى بيكانير خرج عن مساره في ولاية غرب البنغال الشرقية في الهند، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وبحسب "قناة إن دي تي في" الهندية: "خرجت 5 عربات على الأقل من القطار عن مسارها، وأن عشرات الأشخاص محاصرون في العربات المقلوبة، فيما تجري عملية انقاذ في موقع الحادث".

قال وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو إنه "يراقب الوضع شخصيا"، وأنه تحدث إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي وأبلغه بعمليات الإنقاذ.

وكتب على "تويتر": "في حادث مؤسف، خرجت عربات قطار من بيكانير - جواهاتي عن مسارها بالقرب من نيو مايناجوري غرب البنغال هذا المساء. نراقب الوضع شخصيا من أجل عمليات الإنقاذ السريعة".

In an unfortunate accident, 12 Coaches of Bikaner - Guwahati Exp. derailed near New Maynaguri (West Bengal) this evening.

Personally monitoring the situation for swift rescue operations. — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 13, 2022



وأعلنت سلطات ولاية البنغال الغربية عن تعويضات بمبلغ 500 ألف روبية هندية (6.7 ألف دولار) لأسر الضحايا، وسيحصل ركاب القطار المصابين 100 ألف روبية هندية (1.3 ألف دولار) كتعويض.

من جهته، قال أحد شهود العيان، إنه "كان هناك سرعة شديدة واندفاع، غادرت العربات بعدها السكة".

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى أنه "من الممكن أن يزداد عدد الضحايا".

المصدر: "تاس" + وكالات