إقامة قداس الميلاد في كاتدرائية الأربعين شهيدا للأرمن الأرثوذكس في حلب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4fo
حضر مسيحيون شرقيون قداس عيد الميلاد في كاتدرائية "الأربعين شهيدا" للأرمن الأورثوذكس في حلب يوم الخميس.
ويعود تاريخ كاتدرائية الأربعين شهيدا إلى القرن الخامس عشر، وأُعيد افتتاحها في مارس 2019 عقب سنوات من الإغلاق بعد تضررها بشدة خلال النزاع في سوريا.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.