إقامة قداس الميلاد في كاتدرائية الأربعين شهيدا للأرمن الأرثوذكس في حلب

حضر مسيحيون شرقيون قداس عيد الميلاد في كاتدرائية "الأربعين شهيدا" للأرمن الأورثوذكس في حلب يوم الخميس.

ويعود تاريخ كاتدرائية الأربعين شهيدا إلى القرن الخامس عشر، وأُعيد افتتاحها في مارس 2019 عقب سنوات من الإغلاق بعد تضررها بشدة خلال النزاع في سوريا.

المصدر: رابتلي