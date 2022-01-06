التحالف الدولي يقصف مواقع لإطلاق صواريخ في دير الزور

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية لقطات تظهر غارات على مواقع يشتبه في أنها تابعة لقوات مسلحة "مدعومة من إيران" في شرق سوريا حسب قول الجهة الأمريكية.

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ووفقا لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة فإنه تم رصد عدة مواقع لإطلاق الصواريخ بالقرب من قاعدة "القرية الخضراء" حيث قامت القوات باستهداف هذه المواقع بضربات جوية للقضاء على التهديدات.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عن استهداف قاعدة لقواته شمال شرق سوريا بثماني قذائف صاروخية، متهما مجموعات موالية لإيران بالوقوف وراء القصف.

المصدر: AP