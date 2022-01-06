مسيرة حاشدة في كوريا الشمالية دعما للحزب الحاكم
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احتشد الآلاف من الكوريين الشماليين في ساحة كيم إيل سونغ وسط بيونغ يانغ يوم الأربعاء في مسيرة كبيرة دعما لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية والزعيم كيم جونغ أون.
ونظمت المسيرة في أعقاب الاجتماع الكبير للحزب الحاكم الذي عقد في نهاية ديسمبر.
وفي هذا الشأن ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه "من أجل الإنجاز الشامل لقرارات الاجتماع العام الرابع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال، تم تنظيم مسيرة بمدينة بيونغ يانغ في ميدان كيم إيل-سونغ يوم الأربعاء".
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