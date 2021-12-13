يشبه الدمار بعد الانفجار النووي.. تصوير جوي يظهر الكارثة في مدن أمريكية
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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" تصويرا جويا من ولايتي كنتاكي وتينسي الأمريكيتين يظهر آثار الإعصار المدمر هناك.
كما نشرت الوكالة أيضا فيديو من مدينة ادوردفيل في ولاية إلينوي أظهر دمارا في مستودع شركة "آمازون" بالمدينة بعد الإعصار.
المصدر: أ.ب.
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