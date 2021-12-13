يشبه الدمار بعد الانفجار النووي.. تصوير جوي يظهر الكارثة في مدن أمريكية

نشرت وكالة "اسوشيتد برس" تصويرا جويا من ولايتي كنتاكي وتينسي الأمريكيتين يظهر آثار الإعصار المدمر هناك.

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كما نشرت الوكالة أيضا فيديو من مدينة ادوردفيل في ولاية إلينوي أظهر دمارا في مستودع شركة "آمازون" بالمدينة بعد الإعصار.

المصدر: أ.ب.