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يشبه الدمار بعد الانفجار النووي.. تصوير جوي يظهر الكارثة في مدن أمريكية

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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" تصويرا جويا من ولايتي كنتاكي وتينسي الأمريكيتين يظهر آثار الإعصار المدمر هناك.

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كما نشرت الوكالة أيضا فيديو من مدينة ادوردفيل في ولاية إلينوي أظهر دمارا في مستودع شركة "آمازون" بالمدينة بعد الإعصار.

المصدر: أ.ب.

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