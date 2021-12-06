فرقاطة روسية تقصف أهدافا بحرية في مناورات روسية مصرية مشتركة

بدأت سفن أسطول البحر الأسود الروسي والقوات البحرية المصرية المرحلة البحرية من مناورات "جسر الصداقة -2021" المشتركة في البحر المتوسط، والتي ستستمر 3 أيام.

وتشارك في التدريبات فرقاطة الصواريخ "الأميرال غريغوروفيتش"، وسفينة الدورية "ديمتري روغاتشوف" وقاطرة الإنقاذ SB-742.

وخلال المرحلة البحرية للتدريبات التي تجري في منطقة خليج الإسكندرية ستنفذ أطقم سفن البلدين مجموعة من التدريبات المشتركة على إنقاذ سفينة منكوبة وصد هجوم من المركبات السطحية وتنظيم عمليات إعادة الإمداد في البحر وتفتيش السفن المشبوهة وقصف أهداف العدو المفترض.

المصدر: وكالات