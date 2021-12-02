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مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ينشر فيديو له وهو يتفقد الجيش

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نشر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مشاهد لرئيس الوزراء وهو يتفقد قوات الجيش ويتحدث مع القادة العسكريين.

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المصدر: أ.ب.

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