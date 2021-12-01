جونسون يشعل أضواء شجرة عيد الميلاد في داونينغ ستريت

نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من لندن تظهر رئيس الوزراء البريطاني وسط مجموعة أطفال يشعل أضواء شجرة عيد الميلاد على مبنى مقره في شارع داونينغ ستريت.

المصدر: أ.ب.