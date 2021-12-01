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جونسون يشعل أضواء شجرة عيد الميلاد في داونينغ ستريت

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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من لندن تظهر رئيس الوزراء البريطاني وسط مجموعة أطفال يشعل أضواء شجرة عيد الميلاد على مبنى مقره في شارع داونينغ ستريت.

المصدر: أ.ب.

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