جونسون يشعل أضواء شجرة عيد الميلاد في داونينغ ستريت
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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من لندن تظهر رئيس الوزراء البريطاني وسط مجموعة أطفال يشعل أضواء شجرة عيد الميلاد على مبنى مقره في شارع داونينغ ستريت.
المصدر: أ.ب.
نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من لندن تظهر رئيس الوزراء البريطاني وسط مجموعة أطفال يشعل أضواء شجرة عيد الميلاد على مبنى مقره في شارع داونينغ ستريت.
المصدر: أ.ب.
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