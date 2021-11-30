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بالفيديو.. زوجة بايدن تكشف عن المظهر الداخلي للبيت الأبيض بعد تزيينه استعدادا لعيد الميلاد

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كشف البيت الأبيض يوم الاثنين عن زينة أعياد الميلاد، وشكرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن في كلمة لها المتطوعين الذين شاركوا في تزيين البيت الأبيض.

كما كرست زوجة الرئيس جانبا من كلمتها لكل العاملين في مجال الطب الذين يكافحون جائحة كورونا.

المصدر: أ.ب.

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