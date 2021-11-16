كاميرات مراقبة ترصد لحظة تفجير دام في العاصمة الأوغندية

نشرت الشرطة الأوغندية لقطات سجلتها كاميرات المراقبة في عاصمة البلاد كمبالا تظهر لحظة وقوع تفجيرين هزا المدينة اليوم الثلاثاء وقتل فيهما ثلاثة أشخاص على الأقل.

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ووقع التفجيران في غضون ثلاث دقائق وتم تنفيذهما من قبل انتحاريين.

وقالت الشرطة إن أحد التفجيرين وقع بالقرب من مركز للشرطة والآخر في شارع بالقرب من مبنى البرلمان حيث اندلعت النيران في سيارات كانت متوقفة أمام إحدى الشركات.

وحملت السلطات جماعة تدعى "القوات الديمقراطية" مسؤولية التفجيرين.

المصدر: أ.ب.