اشتباكات في القدس بعد منع القوات الإسرائيلية المقدسيين من دخول مقبرة اليوسفية

اندلعت اشتباكات يوم الجمعة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بعد منع الأخيرة للمقدسيين من دخول مقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار البلدة القديمة في القدس.

وأظهرت لقطات مصورة عناصر الأمن الإسرائيلي وهم يمنعون زوار المقبرة من دخولها، فيما أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين قبل اعتقال بعضهم.

وتنفّذ الجرافات الإسرائيلية منذ مطلع الأسبوع أعمال حفر وتجريف في مقبرة اليوسفية بغرض تحويلها إلى حديقة.

وأدان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أعمال التجريف الإسرائيلية باعتباره "طمسا لتاريخ المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي الأصيل، وتغييرا للوضع التاريخي القائم للمدينة قبل احتلاها عام 1967".

المصدر: رابتلي