موكب كبير وغير مسبوق لبايدن يجوب شوارع روما
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جاب موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن الضخم المكون من 85 سيارة شوارع العاصمة الإيطالية روما عقب وصوله إلى إيطاليا صباح اليوم الجمعة.
ووصل الرئيس الأمريكي إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس في سيارته الرئاسية من طراز كاديلاك التي أطلق عليها تسمية "الوحش" ضمن الموكب الطويل.
المصدر: وكالات
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