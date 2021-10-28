امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عمال طلاء على ارتفاع 26 طابقا

قطعت مواطنة تسكن في ناطحة سحاب في تايلاند حبل الأمان لعاملي طلاء كانا يقومان بإصلاح واجهة المبنى وتركتهما معلقان فوق الطابق الـ 26.

وقالت الشرطة التايلاندية إن المرأة على ما يبدو كانت غاضبة لأنه لم يتم إبلاغها سابقا بأعمال الصيانة.

ويظهر مقطع فيديو سجله أحد السكان في الطابق الـ26 عاملين يطلبان السماح بالنزول على الشرفة.

وتواجه المرأة الآن تهمتين، الأولى بمحاولة القتل والثانية بتدمير الممتلكات الخاصة، بحسب ما قاله بونغجاك بريشاكارونبونغ، قائد مكتب الشرطة في شمال العاصمة بانكوك.

المصدر: AP