امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عمال طلاء على ارتفاع 26 طابقا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rm39
قطعت مواطنة تسكن في ناطحة سحاب في تايلاند حبل الأمان لعاملي طلاء كانا يقومان بإصلاح واجهة المبنى وتركتهما معلقان فوق الطابق الـ 26.
وقالت الشرطة التايلاندية إن المرأة على ما يبدو كانت غاضبة لأنه لم يتم إبلاغها سابقا بأعمال الصيانة.
ويظهر مقطع فيديو سجله أحد السكان في الطابق الـ26 عاملين يطلبان السماح بالنزول على الشرفة.
وتواجه المرأة الآن تهمتين، الأولى بمحاولة القتل والثانية بتدمير الممتلكات الخاصة، بحسب ما قاله بونغجاك بريشاكارونبونغ، قائد مكتب الشرطة في شمال العاصمة بانكوك.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.