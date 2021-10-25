لحظة تشكل سحابة قمعية نادرة في سماء مدينة أمريكية

سجلت محطة KMBC التلفزيونية يوم الأحد ظاهرة طقس نادرة توثق لحظة تشكل سحابة قمعية شمال شرق مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية.

وحذر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في مدينة كانساس من ظهور العواصف المحتملة بما في ذلك الرياح القوية والبرد والأعاصير قد تجتاح غرب ميسوري مع تحرك العاصفة تدريجياً نحو الجزء الشرقي من الولاية.

المصدر: AP