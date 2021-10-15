تشييع ضحايا الاشتباكات المسلحة في بيروت

شيعت اليوم جثامين 7 قتلى في لبنان سقطوا في اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية استمرت لساعات في شوارع بيروت أمس الخميس.

وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل 7 أشخاص، 3 منهم من عناصر حزب الله توفي أحدهم الجمعة متأثراً بإصابته، و3 آخرين من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.

وألقى "حزب الله" وحركة "أمل" اللوم في هذه الأحداث المأساوية على حزب "القوات اللبنانية" الذي بدوره رفض هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات