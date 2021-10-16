شاهد.. تسونامي من الحمم البركانية تتدفق بسرعة عالية في لا بالما
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تظهر لقطات جديدة تدفق الحمم البركانية بسرعة عالية في جزيرة لا بالما وذلك بسبب زلزال جديد بقوة 4.5 درجة ضرب الجزيرة الإسبانية.
ووصف العلماء نهرًا من الصخور المنصهرة المتدفقة من ثوران البركان بأنه "تسونامي حقيقي من الحمم البركانية".
وتسبب الزلزال بتدفق المزيد من الحمم البركانية من بركان كومبر فيجا الذي يواصل ثورانه للأسبوع الرابع على التوالي.
المصدر: وكالات
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