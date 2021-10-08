 
مباشر

لحظة انهيار مبنى سكني في مدينة باتومي الجورجية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgok

سجلت الكاميرا في مدينة باتومي بجورجيا لحظة انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق شمال المدينة.

إقرأ المزيد
 انهيار مبنى سكني في باتومي بجورجيا
 انهيار مبنى سكني في باتومي بجورجيا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا