 انهيار مبنى سكني في باتومي بجورجيا

قالت وكالة "باتوميليبي" المحلية للأنباء، إن انهيار جزء من مبنى سكني في وسط مدينة باتومي الجورجية الواقعة على شاطئ البحر الأسود، أسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة، أن الحادث وقع في بناية من 5 طوابق.

وأضافت الوكالة: "يحتمل وجود هناك أشخاص، بما في ذلك أطفال، بين الأنقاض".

ونوهت الوكالة، بأن فرق الإنقاد تعمل في مكان الحادث، وتتواجد هناك سيارات الإسعاف ومجموعات من رجال الشرطة.

ولم تحدد الوكالة، أسباب وقوع الانهيار، ولم تقدم أية تفاصيل أخرى.

المصدر: نوفوستي