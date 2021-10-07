مشاهد من احتفالات الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل
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شهدت مدينة أربيل، في إقليم كردستان العراق، احتفالات واسعة أقامها الحزب الديمقراطي الكردستاني قبيل انطلاق انتخابات البرلمان العراقي.
شهدت مدينة أربيل، في إقليم كردستان العراق، احتفالات واسعة أقامها الحزب الديمقراطي الكردستاني قبيل انطلاق انتخابات البرلمان العراقي.
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