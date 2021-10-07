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مشاهد من احتفالات الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل

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شهدت مدينة أربيل، في إقليم كردستان العراق، احتفالات واسعة أقامها الحزب الديمقراطي الكردستاني قبيل انطلاق انتخابات البرلمان العراقي.

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