العراق.. مئات المتظاهرين في الناصرية يحيون الذكرى الثانية لـ"احتجاجات تشرين"

تجمع المئات من المتظاهرين في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق، يوم الجمعة، إحياءً للذكرى الثانية لتظاهرات أكتوبر.

وشوهد المتظاهرون وهم يحملون صور رفاقهم الذين قتلوا خلال موجة الاحتجاجات، في حين رددوا شعارات مطالبة بكشف الضالعين في قتل المتظاهرين ومحاسبتُهم.

ونظمت المظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات الأمنية، التي أحاطت بساحة الحبوبي.

ووفقا للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، فقد قتل 600 متظاهر على الأقل خلال "احتجاجات تشرين" في عام 2019.

المصدر: رابتلي