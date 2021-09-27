الكاميرا توثق مصرع شاب روسي ألقى بنفسه في مياه البحر الهائج لينقذ صديقته

قرر مدرب اللياقة البدنية دانيل غاغارين وزوجته الاستمتاع برياضة خطرة والقفز من أعلى الصخور على ساحل مدينة بمدينة توريفايجا الإسبانية.

في تلك الأثناء انضم إليهما صديقة من فنلندا، وكانت الفتاة أول من قفز في البحر المتلاطم لكنها لم تستطع بمفردها الخروج إلى الشاطئ وتقاذفتها الأمواج العاتية. هرع غاغارين لإنقاذ رفيقته لكنه غريق والفتاة أيضا.

وقال والد الشاب الضحية عن الواقعة إن ابنه حاول إنقاذ الفتاة التي أصرت على القفز في البحر رغم تحذيرها من خطورة مثل هذه الرياضة، وأنه كاد أن ينجح إلا أن موجة بارتفاع نحو 4 أمتار غطتهما وضربت الصخرة بهما.

المصدر:SHOT