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شاهد.. مسلحو طالبان يستمتعون بركوب القوارب في متنزه أفغاني وطني

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نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو من متنزه "بند أمير" الأفغاني يظهر مسلحي طالبان يستمتعون بركوب القوارب هناك، وهم يحملون أسلحتهم.

المصدر: رابتلي

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