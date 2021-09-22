شاهد.. مسلحو طالبان يستمتعون بركوب القوارب في متنزه أفغاني وطني

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نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو من متنزه "بند أمير" الأفغاني يظهر مسلحي طالبان يستمتعون بركوب القوارب هناك، وهم يحملون أسلحتهم.

المصدر: رابتلي