شاهد.. مسلحو طالبان يستمتعون بركوب القوارب في متنزه أفغاني وطني
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نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو من متنزه "بند أمير" الأفغاني يظهر مسلحي طالبان يستمتعون بركوب القوارب هناك، وهم يحملون أسلحتهم.
المصدر: رابتلي
نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو من متنزه "بند أمير" الأفغاني يظهر مسلحي طالبان يستمتعون بركوب القوارب هناك، وهم يحملون أسلحتهم.
المصدر: رابتلي
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