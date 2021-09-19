شاهد.. رجل يرتدي بدلة غوص وزعانف يدلي بصوته في الإنتخابات التشريعية في مقاطعة روسية
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فوجئ زوار دائرة إنتخابية في مقاطعة ريازان الروسية برؤية أحد الناخبين يصل للإدلاء بصوته في الإنتخابات التشريعية وهو يرتدي بدلة للغوص وزعانف.
وتُظهر اللقطات ترحيب الغطاس بالمراقبين والمواطنين الذين وصلوا إلى الدائرة الإنتخابية وسط تصفيق من الحضور.
المصدر: رابتلي
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