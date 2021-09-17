عناصر طالبان يتفقدون موقعا سابقا لـ "سي آي إيه" في خوست

تفقد عناصر طالبان معسكر تشابمان الذي كانت تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الواقع في مقاطعة خوست الأفغانية.

وتظهر لقطات سجلت يوم الأربعاء مسلحي طالبان وهم يحرسون المعقل السابق لوكالة المخابرات المركزية حيث تم تدمير الوثائق والمعدات المتعلقة بالوكالة ومتدربيها الأفغان خلال الانسحاب من البلاد.

وكانت القاعدة قد تأسست بعد وقت قصير من بدء الحملة الأمريكية في أفغانستان عام 2001 واستخدمت في البداية كقاعدة عسكرية قبل أن تصبح مركزًا لاستخبارات مكافحة الإرهاب.

وكانت القاعدة الاستخبارية قد تعرضت لهجمات عديدة من قبل طالبان ومسلحين آخرين حيث قُتل 7 أشخاص بمن فيهم رئيس القاعدة آنذاك في هجوم انتحاري على المعسكر في عام 2009.

المصدر: رابتلي