غواصة نووية روسية تطلق صاروخا مجنحا في بحر بارنتس
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نشرت وزار ة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر إطلاق غواصة نووية "أوريول" التابعة للأسطول الشمالي صاروخ مجنح "غرانيت" خلال التدريبات في بحر بارنتس.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية إطلاق الصاروخ جرت من موقع مغمور على هدف يحاكي سفينة لعدو مفترض، مضيفة أن منطقة التدريب كانت مغلقة مسبقا أمام حركة الملاحة المدنية والطيران.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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