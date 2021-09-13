مقاتلات "سو-30 إس إم" تنفذ غارات جوية أثناء تدريبات "الغرب-2021"
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شاركت أكثر من 20 طائرة حربية من القوات الجوية الروسية والبيلاروسية في مناورات جوية في إطار مناورات "الغرب-2021" الاستراتيجية.
وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن أطقم قاذفات "تو-22 أم3" و"سو-34" بعيدة المدى شاركت في التدريبات تحت غطاء جوي نفذته أطقم مقاتلات "سو-30 إس إم".
وتُقام المناورات الحربية "الغرب-2021" للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية في الفترة من 10-16 سبتمبر في 9 حقول تدريب في كلا البلدين، ويشارك فيها أكثر من 800 قطعة من المعدات ونحو 200 ألف جندي.
المصدر: رابتلي
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