غضب مراسل قناة اسرائيلية أمام محكمة الناصرة أثناء محاكمة 4 أسرى فلسطينيين

أظهر فيديو للقناة الإسرائيلية 13 غضب مراسلها أمام محكمة الناصرة التي يحاكم فيها 4 أسرى فلسطينيين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع وسط هتافات مؤيدة لهم من النشطاء في الناصرة.

وردت فتاة فلسطينية ترتدي الكوفية على المراسل عند توجهه لها بالسؤال: "لا نتحدث مع الصحافة الإسرائيلية".