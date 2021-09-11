غضب مراسل قناة اسرائيلية أمام محكمة الناصرة أثناء محاكمة 4 أسرى فلسطينيين
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أظهر فيديو للقناة الإسرائيلية 13 غضب مراسلها أمام محكمة الناصرة التي يحاكم فيها 4 أسرى فلسطينيين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع وسط هتافات مؤيدة لهم من النشطاء في الناصرة.
وردت فتاة فلسطينية ترتدي الكوفية على المراسل عند توجهه لها بالسؤال: "لا نتحدث مع الصحافة الإسرائيلية".
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