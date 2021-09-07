الدفاع الروسية تنشر فيديو لطلقات قتالية من منظومات "بوك إم-3" وهي تصيب جميع أهدافها

شهد ميدان كابوستن يار في مقاطعة آستراخان الروسية أول رمايات قتالية من منظومات "بوك إم3" بعد إعادة تسليح قوات الدائرة العسكرية المركزية الروسية بها.

وأفاد تقرير وزارة الدفاع الروسية بأن طواقم قوات الصواريخ أصابت جميع أهدافها أثناء هذه الرمايات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية