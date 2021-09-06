بالفيديو.. مسيرة احتفالية في غزة بعد فرار الأسرى من سجن جلبوع

أظهر فيديو نشرته وكالة "اسوشيتد برس" مسيرة احتفالية شارك فيها المئات في غزة دعما لستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي.

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المصدر: أ.ب.