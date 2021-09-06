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بالفيديو.. مسيرة احتفالية في غزة بعد فرار الأسرى من سجن جلبوع

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أظهر فيديو نشرته وكالة "اسوشيتد برس" مسيرة احتفالية شارك فيها المئات في غزة دعما لستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي.

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المصدر: أ.ب.

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