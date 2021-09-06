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بالفيديو.. استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا

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نجحت طواقم الإنقاذ في انتشال مروحية مي-8 المنكوبة في كامتشاتكا حيث تم إكمال العملية التي استمرت لأكثر من أسبوعين بعد سقوط المروحية يوم 12 أغسطس الماضي.

ويذكر أن المروحية كانت تقل سياحا من موسكو وسان بطرسبورغ وسقطت أثناء هبوطها، وراح ضحيتها 8 أشخاص من أصل 16 كانوا على متنها.

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المصدر: رابتلي

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