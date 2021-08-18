انتشال جثامين كل ضحايا تحطم مروحية "مي-8" في كامتشاتكا

قال محافظ إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، على قناته في تيليغرام، إنه تم انتشال جثامين كل ضحايا الكارثة من مروحية "مي-8" التي سقطت وغرقت في قاع بحيرة كوريل.

وأضاف سولودوف: "اليوم، بفضل العمل المنسق بشكل جيد من جانب عناصر وزارتي الدفاع وحالات الطوارئ الروسيتين، وكذلك من جانب العاملين في محمية كرونوتسكي الطبيعية، تم من قاع بحيرة كوريل، انتشال جثامين جميع القتلى في تحطم المروحية".

На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8https://t.co/AgTw2cph1Ppic.twitter.com/gN8IKjWoRb — РИА Новости (@rianru) August 18, 2021

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتعين على رجال الإنقاذ الآن، رفع هيكل المروحية لإجراء التحقيقات، وكذلك لتجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة.

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في يوم 12 أغسطس، تحطمت مروحية من نوع "مي-8"، كان على متنها 13 ركابا من السياح من مدينتي موسكو وبطرسبورغ إضافة إلى 3 أفراد الطاقم، في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي. وقالت السلطات المحلية، إنه تم إنقاذ 8 من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.

المصدر: نوفوستي